Vittoria Guazzini atleta dell’anno: premio Unvs a Signa

Vittoria Guazzini atleta dell’anno Unvs. La cerimonia di premiazione della campionessa olimpica, oro a Parigi 2024 con Chiara Consonni in madison ciclismo su pista, si svolgerà martedì 22 ottobre a Villa Alberti a Signa.

Sesta edizione premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno, manifestazione per premiare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano.

La cerimonia di premiazione è organizzata dalla Sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con l’amministrazione comunale di Signa e vedrà la partecipazione delle autorità sportive e istituzionali: insieme ai sindaci dei Comuni di Signa e Lastra a Signa Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori allo sport, Marcello Quaresima e Mirio Bogani e con il delegato del CONI di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato del Premio nazionale Atleta dell’anno 2023 U.N.V.S. Presidente sezione Unvs Le Signe Leandro Becagli.

Vittoria Guazzini, 23 anni, nata a Pontedera, vive a Poggio a Caiano, provincia di Prato

Il premio atleta nazionale emergente va a due giovanissime della danza Viola Laci, vincitrice Supercoppa italiana e campionessa mondiale di salsa, bachata, merengue e Gaia Spinelli, vincitrice Supercoppa italiana e campionessa mondiale di salsa, bachata, merengue, entrambe della scuola di danza Asd Just Dance di Lastra a Signa diretta da Jacopo Montalbano.

Il premio alla società del territorio andrà alla Polisportiva La Lanternavincitrice al suo primo anno di attività del campionato di terza categoria, della coppa provinciale e della coppa Toscana di calcio.

Il premio ‘Sport e solidarietà’ per il messaggio: ”integrazione è emozionare, riproporre lo sport nella ricerca di attenzioni” è stato assegnato alla A.S.D. Shin Do Kan, di Lastra a Signa che svolge una intensa attività di arti marziali e di integrazione.

Per la categoria ‘Veterani dello sport’, il premio al veterano sportivo delle Signe intitolato alla ‘memoria di Libero Sarchielli’, benemerito dello sport e storico dirigente signese, va per l’impegno, la passione e l’amore per lo sport profuso a favore del territorio, rispettivamente a Roberto Alessi (ciclismo) , Paolo Moretti (baseball) , Andrea Nepi (pallavolo) , Stefano Nistri (judo) , Alessio Nunziati (calcio) .

Premio nazionale ambasciatori sport U.N.V.S. 2024 va a due signesi, Valpedo Becagli, “storico dirigente sportivo del pugilato che negli anni passati ha portato la boxe del territorio a livelli nazionali e internazionali con l’organizzazione di tanti eventi importanti a Signa e in Toscana”.

E al giornalista Antonio Mannori “penna e voce del ciclismo autorevole e competente , diventato il riferimento della toscana ciclistica e non solo”. Durante la cerimonia ci sarà un momento di ricordo del presidente onorario della sezione Beppe Bonardi curato da Alessandro Calonaci.

La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Signa e di Lastra a Signa, dalla Città Metropolitana di Firenze, dal Coni Toscana e da sport e salute Toscana, dall’UNVS Nazionale e dalla ANSMeS Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d’oro al merito del Coni e del Cip.