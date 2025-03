Anziana di 93 anni trovata morta in casa, i Carabinieri fermano la figlia

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un’anziana donna, di 93 anni, Mirella Del Puglia, è stato trovata assassinata all’interno della sua abitazione di San Giovanni Valdarno.

Per l’episodio è stata sottoposta a fermo per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela Giuseppina Martin, 67 anni, ex dipendente del Comune di San Giovanni Valdarno: avrebbe ucciso la madre, che viveva da qualche tempo in un appartamento in via Fermi con lei e il marito, strangolandola con un foulard.

La donna è stata sentita nel pomeriggio di domenica 9 marzo dal pubblico ministero Francesca Eva senza però dare spiegazioni sui motivi del gesto. Si è solo ricostruito che la coppia di coniugi aveva l’intenzione di andare in Abruzzo, dove vive e lavora la loro figlia, ma non è chiaro se questo fatto possa essere in qualche modo legato al delitto.