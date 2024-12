Appicca un incendio alla Questura di Arezzo: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Poteva finire molto peggio il gesto di un 30enne, originario del Gambia, che ha tentato di dare fuoco agli uffici della questura di Arezzo.

L’uomo si è presentato alla sede di via Filippo Lippi con una bottiglia di gasolio e ha tirato fuori uno pneumatico a cui ha iniziato a dar fuoco, lanciandolo nel corridoio di ingresso della sede della polizia aretina, creando attimi di paura tra i poliziotti e le persone in coda.

L’incendio ha interessato gli uffici immigrazione, passaporti e armi e per spegnerle sono intervenuti gli agenti con gli estintori. La schiuma, però, ha creato danni a computer e arredi e per questo sarà necessario chiudere gli uffici per qualche giorno.

Il 30enne è stato arrestato per resistenza, lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio e si trova nel carcere di Arezzo. Ignoti i motivi del gesto che, fortunatamente, non ha provocato feriti.