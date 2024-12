Banda del buco in azione in un negozio di abbigliamento: uno in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

BUCINE – Banda del buco colpisce in un negozio di abbigliamento: uno dei componenti finisce in manette.

I carabinieri sono intervenuto dopo una chiamata 112 all’esercizio commerciale ‘Mercato Cina’ di Bucine, provincia di Arezzo. L’uomo, poco prima, con due complici, dopo aver aperto con dei picconi un buco nella parete di un adiacente edificio in costruzione, si era introdotto nel negozio e aveva tentato di asportare indumenti vari. Scattato l’allarme i malfattori si sono dati a precipitosa fuga: due di loro sono riusciti a fuggire per i campi limitrofi, il terzo invece, dopo essersi lanciato da una finestra alta circa 4 metri da terra e dopo aver adoperato violenza nei confronti del proprietario dell’esercizio commerciale che nel frattempo era intervenuto nei locali della sua azienda, è stato bloccato dai militari che lo hanno messo in sicurezza e lo hanno dichiarato in stato di arresto nella flagranza di reato. La mattina del giorno successivo, il Gip del tribunale di Arezzo ha convalidato l’arresto senza emettere misure cautelari.

L’uomo, di origine rumena, dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso e rapina impropria.