Coltiva cannabis nel bosco: arrestato un sessantenne

CORTONA – Una piantagione di cannabis nei boschi di Cortona, nei guai un sessantenne.

I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cortona e della locale stazione, a conclusione una attività di indagine finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città, hanno arrestato in flagranza di reato un libero professionista di 60 anni, ritenuto responsabile di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nei giorni precedenti infatti, i militari dell’Arma, avevano effettuato mirati servizi di osservazione e pedinamento per il controllo di una piantagione composta da circa 12 piante di cannabis indica dell’altezza di 1,20 metro circa cadauna, coltivate nella zona boschiva di pertinenza della abitazione della persona poi tratta in arresto. Le piante erano coltivate ed irrigate con apposito impianto a goccia collegato all’impianto idrico della abitazione.

Nel corso dell’operazione è stata perquisita l’area esterna e della abitazione in questione e sono state mese sotto sequestro penale le piante nell’area boschiva, mentre in casa è stata trovata e sequestrata ulteriore sostanza marijuana già suddivisa in 9 scatole del peso di circa 100 grammi cadauna per un peso complessivo di 1,150 chili.

L’uomo dopo l’arresto è stato messo in libertà dall’autorità inquirente aretina.