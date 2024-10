Crolla una porzione di mura nel centro storico di Cortona

Getting your Trinity Audio player ready...

CORTONA – Crolla una porzione delle mura in centro storico a Cortona, in provincia di Arezzo, per il maltempo.

Si tratta di una porzione della struttura, di impianto etrusco poi ristrutturato in età medievale, nella zona che sovrasta la rampa d’accesso a via Guelfa, nelle vicinanze della chiesa dello Spirito Santo. È successo nella mattinata del 25 ottobre ed il tratto stradale è stato chiuso intorno alle 9.30, grazie all’intervento della polizia municipale e degli operai dell’ufficio manutenzioni del Comune.

Subito sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell’area con l’intervento dei tecnici dell’amministrazione comunale e di una ditta esterna. Transennata anche la zona superiore al crollo, ovvero il piazzale antistante al plesso scolastico di via Giuoco del Pallone. Le misure previste dal Comune di Cortona consentono la possibilità di accedere alla scuola a piedi o ai mezzi autorizzati nel caso di trasporto di persone con disabilità.

La zona dove si è verificato il cedimento era già stata transennata dal Comune di Cortona che aveva preventivamente attenzionato il problema. Sul posto si è recato il sindaco Luciano Meoni per un sopralluogo insieme agli operai, ai tecnici e agli agenti della polizia municipale: “Ci siamo subito attivati per la messa in sicurezza dell’area e per garantire l’accessibilità della scuola – dichiara il primo cittadino – intanto preme sottolineare il fatto che nessuna persona sia rimasta coinvolta nell’episodio. Stiamo parlando di un danno economico ingente, che comporterà un intervento oneroso. Questa opera, facente parte del patrimonio storico di Cortona, è vincolata dalla Soprintendenza e con essa ci muoveremo al fine di realizzare un progetto di ricostruzione che possa essere realizzato al più presto. Il primo obiettivo, dopo la messa in sicurezza dell’area, è riaprire la rampa di accesso al traffico, questa strada consente un migliore accesso agli autobus diretti alla fermata del piazzale del mercato”.

L’ordinanza emessa dal sindaco prevede la temporanea istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 e di un divieto di circolazione per tutti i veicoli e pedoni sulla rampa dello Spirito Santo che collega la provinciale 34 Umbro Cortonese al piazzale del Mercato per un tratto di circa 35 metri; la temporanea istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 e di circolazione per tutti i veicoli nel piazzale di via Giuoco del Pallone antistante il plesso scolastico ivi presente, nel tratto compreso tra la medesima rampa dello Spirito Santo e il muro perimetrale della scuola.