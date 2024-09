Doppio incidente sul lavoro in provincia di Arezzo: due operai gravi in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

BADIA TEDALDA – Doppio incidente sul lavoro in provincia di Arezzo.

Il più grave riguarda un 56enne, originario della provincia di Napoli, che è rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando, dopo averne perso il controllo. È successo a Ca’ Raffaello nel territorio del comune di Badia Tedalda, al confine con la provincia di Rimini.

L’infortunio si è verificato nel cantiere del nuovo metanodotto in corso di realizzazione nella zona. Dopo l’incidente si è sollevato l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato l’operaio in codice rosso al pronto sopccorso dell’ospedale di Cesena in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari dell’emergenza urgenza romagnoli, i vigili del fuoco di Novafeltria e quelli del distaccamento di Sansepolcro. Allertati anche i carabinieri e la medicina del lavoro.

Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco dopo le 12 per il soccorso ad un uomo di 67 anni caduto dall’alto in località Camucia nel comune di Cortona, in un’azienda agricola. Sul posto l’ambulanza infermieristica di Cortona, l’elisoccorso Pegaso 1, il personale della prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.