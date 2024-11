Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Esplosione alla Safimet di Arezzo: quattro operai feriti

Esplosione nella Safimet di Arezzo mercoledì 20 novembre. Ci sono quattro operai feriti.

L’esplosione nell’azienda di lavorazione metalli preziosi nella zona industriale di San Zeno. Secondo le prime informazioni l’esplosione avrebbe interessato una caldaia.

Al momento sono 4 gli operai rimasti intossicati, inviati in codice minore al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Arezzo, l’auto infermierizzata di Arezzo, i tecnici della Asl, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ci sarebbero gravi danni all’edificio.

Sindaco Alessandro Ghinelli via social: “Da Torino per l’assemblea Anci sono in stretto contatto con l’assessore Marco Sacchetti. Nessun piano di emergenza esterno e nessun effetto ambientale collegato all’incidente occorso questa mattina all’azienda Safimet di San Zeno. È quanto rilevato dagli organi competenti in materia ambientale immediatamente intervenuti per una verifica puntuale dell’accaduto”.