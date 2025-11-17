Hashish, ketamina e cocaina in Valtiberina e Valdichiana: due arresti e una denuncia

Getting your Trinity Audio player ready...

SANSEPOLCRO – I carabinieri delle compagnie di Sansepolcro e Cortona, nel corso dei servizi di controllo del fine settimana, hanno arrestato una ragazza e un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i carabinieri della compagnia biturgense hanno proceduto al controllo di due persone, a bordo di un’utilitaria, le quali, alla vista dei militari impegnati in un posto di controllo, avevano deciso di cambiare repentinamente direzione di marcia.

Fermato il veicolo, dal quale fuoriusciva un forte odore di droga, i carabinieri hanno chiesto al conducente, un uomo di 25 anni, di sottoporsi al test per accertare l’eventuale guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Ricevuto il rifiuto da parte dell’uomo, i militari dell’Arma hanno eseguito, dapprima una perquisizione veicolare e personale, rinvenendo cocaina e ketamina nella disponibilità del passeggero, una 18enne della zona, e in seguito una perquisizione domiciliare, trovando ulteriore ketamina, nonché hashish, coltelli con residui di quest’ultima sostanza e ritagli di plastica utili a confezionare lo stupefacente.

La ragazza è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre all’uomo, per essersi rifiutato di sottoporsi al teste per verificare se avesse assunto stupefacenti, sono stati sequestrati patente e veicolo.

Sempre i carabinieri, questa volta di Cortona, a Marciano della Chiana, hanno arrestato un 44enne trovato in possesso di hashish, varie dosi di cocaina, nonché di tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente che, immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare”oltre 4000 euro.