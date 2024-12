Inseguimento in autostrada dopo il furto al centro commerciale: tre in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Specializzati in furti nei centri commerciali, in manette dopo l’inseguimento della polizia.

Era pomeriggio quando la sala radio della polizia stradale di Firenze ha diramato agli agenti impegnati nel consueto, quotidiano pattugliamento dell’autostrada del Sole, la nota di ricerca di una Seat Arona, i cui occupanti si erano resi responsabili di alcuni furti su veicoli in sosta davanti al centro commerciale The Mall a Leccio.

La notizia è giunta, tra la altre, a una pattuglia della polizia stradale di Arezzo-Battifolle, che, di lì a poco, ha intercettato il veicolo ricercato, fermandolo all’interno dell’area di servizio di Badia al Pino.

Una volta dentro, però, nel momento in cui i poliziotti sono scesi dall’auto di servizio per approfondire il controllo, il conducente della Seat ha ingranato la marcia ed è ripartito a folle velocità, cercando di guadagnare la fuga.

Non aveva fatto i conti, però, con la preparazione dei due poliziotti, che, risaliti immediatamente in auto, dopo un inseguimento di 14 chilometri e dopo un tentativo di speronamento contro la pattuglia, sono riusciti a bloccare la Seat, stringendola contro il guardrail.

Messo in sicurezza il traffico, gli agenti sono passati, quindi, all’identificazione dei tre occupanti, risultati tutti cittadini sudamericani già conosciuti alle forze di polizia e al controllo dell’autovettura, all’interno della quale è stata rinvenuta merce rubata poco prima dalle auto in sosta davanti al centro commerciale: capi di abbigliamento e accessori di Gucci e Luis Vuitton, ma anche materiale natalizio e alcuni cellulari e IPad per un valore di alcune migliaia di euro.

Le tre persone sono state arrestate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto il rito direttissimo; la merce restituita ai legittimi proprietari.