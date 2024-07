La droga viaggia in A1: trovato con 80 chili di hashish nel bagagliaio

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – La droga viaggia in A1. Un maxisequestro e due arresti hanno caratterizzato l’attività della Polstrada aretina negli ultimi giorni.

In un primo controllo la polizia stradale di Battifolle ha fermato un’auto guidata da un uomo, risultato poi un 47enne di origine maghrebina, che viaggiava in direzione sud. Il suo comportamento, nervoso ed evasivo, ha convinto gli agenti ad approfondire il controllo. Nel bagagliaio dell’auto, in effetti, c’erano tre scatole di cartone con all’interno 19 confezioni termosaldate con 799 panetti di hashish, per un peso totale di quasi 80 chili e un valore di mercato stimato in circa 800mila euro.

L’uomo, che non era conosciuto alle forze dell’ordine e possiede un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato e condotto nel carcere di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la droga e il veicolo sono stati sequestrati.

Qualche ora dopo, un’altra pattuglia della polizia stradale di Arezzo ha intercettato un uomo di origine albanese a bordo di una Volkswagen Golf. L’uomo, siccome le generalità fornite non erano quelle in possesso del database della questura, è stato accompagnato al gabinetto di polizia scientifica di Arezzo per i rilievi dattiloscopici che hanno rivelato come il soggetto dovesse scontare una pena residua di quasi tre anni di reclusione per una serie di rapine. I poliziotti hanno quindi eseguito l’ordine di carcerazione, conducendolo alla casa circondariale di Arezzo.