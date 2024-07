Mangiano in un albergo e si sentono male: sospetta intossicazione alimentare in Casentino

Getting your Trinity Audio player ready...

POPPI – Si sono sentiti male in circa cinquanta e il sospetto è quello dell’intossicazione alimentare.

È successo in Casentino a un gruppo di musicisti che partecipano a un festival, a un gruppo di preghiera in pellegrinaggio a Camaldoli e al Santuario della Verna e ad alcuni turisti fiorentini.

Ospiti di una struttura alberghiera hanno avvertito i chiari sintomi dell’intossicazione alimentare: nausea, vomito, problemi intestinali in serie. In due casi, un giovanissimo con alcune patologie e un’anziana, è stato necessario anche il trasporto al pronto soccorso di Bibbiena per controlli. I due sono stati dimessi dopo gli accertamenti.

Gli altri sono stati visitati dai sanitari e dalla guardia medica che hanno iniziato a cercare di capire il motivo del malessere nell’ottica di prendere, eventualmente, dei provvedimenti legati alla sicurezza alimentare.