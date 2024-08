Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Polizia Arezzo salva Nala: cagnolona persa in autostrada A1

Nala, una cagnolona di grossa taglia che si era persa in autostrada, è stata salvata dalla Polizia di Stato di Arezzo mentre, impaurita e confusa, correva sull’autostrada del Sole nei pressi del km 322 Sud, col rischio di essere travolta dalle auto o di provocare un incidente.

I poliziotti della Stradale di Battifolle, dopo averla individuata, sono riusciti a fermarla evitando pericoli alla circolazione e tutelando l’incolumità degli utenti e del cane. Prima hanno rallentato il traffico e quindi, a traffico fermo, hanno cercato di mettere in sicurezza anche la cagnolona. Nala, dopo un’iniziale, comprensibile, diffidenza dovuta allo spavento, ha iniziato a fidarsi dei suoi soccorritori, fino a permettere loro di accarezzarla e coccolarla.

Questo fino al lieto fine: per la gioia degli agenti. Tramite la medaglietta attaccata al collare è stato rintracciato il suo proprietario e Nala è così potuta tornare a casa, dove ha ricevuto una doppia razione di coccole per lo spavento e lo scampato pericolo.

Come sottolinea la Polizia di Stato, “Esserci sempre, il motto della Polizia di Stato, anche questa volta è stato onorato. Davanti a tutto e tutti, le donne e gli uomini in divisa sono sempre presenti sulle strade, al servizio non solo dell’utenza ma anche dei loro migliori amici, dei quali, specialmente in estate, si sente purtroppo spesso parlare in tema di abbandono”.