AREZZO – Uccide la moglie sparandole: arrestato il marito ad Arezzo

Uccide la moglie sparandole, poi chiama soccorsi e Polizia. La tragedia nella notte ad Arezzo, in un’abitazione in via Arezzo. L’uomo è stato arrestato.

L’uomo, Alessandro Sacchi, 80 anni, avrebbe raccontato di aver ucciso con un colpo di pistola la moglie Serenella Mugnai, 72 anni.

La donna da tempo affetta da morbo di Alzheimer.

L’uomo avrebbe detto di aver ucciso la moglie in preda alla disperazione a causa della grave e logorante malattia della donna.

L’arma utilizzata per l’omicidio era regolarmente denunciata.

A coordinare le indagini è il pubblico ministero di turno Marco Dioni.

Lui stesso ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e la Polizia di Stato. L’uomo è stato portato sotto choc in questura ad Arezzo.