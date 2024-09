Anche il governatore Giani alle celebrazioni per gli 800 anni delle Stimmate di San Francesco

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIUSI DELLA VERNA – Una ricorrenza importante per la comunità francescana festeggiato al massimo livello religioso e istituzionale.

C’era anche il presidente della Regione Eugenio Giani al Santuario della Verna alle celebrazioni per gli 800 anni delle Stimmate di San Francesco, che segnano la fine dell’anno di eventi cominciato il 5 gennaio scorso organizzato dalla Comunità Francescana della Toscana.

“Si chiude un centenario importante – ha detto il presidente Giani – In Toscana sono innumerevoli i luoghi che da molti secoli ci parlano di San Francesco: dalla Basilica di Santa Croce a Firenze al Santuario de La Verna. Il Patrono d’Italia come esempio di spiritualità ma anche di umanesimo, ispiratore ancora oggi di valori indispensabili per la società, quali la pace e l’armonia con la natura. Ringrazio la famiglia francescana per l’impegno nel portare avanti questi valori e per i numerosi eventi che hanno animato in Toscana questo anno di celebrazioni, richiamando migliaia di pellegrini e visitatori. Inoltre oggi accompagnamo come Regione, insieme al Comune di Firenze, la firma di un patto di amicizia tra due comuni, legati dalla tradizione francescana: Chiusi della Verna con il sindaco Giampaolo Tellini e Assisi, con la sindaca Stefania Proietti“.

Nell’ambito dell’ottavo centenario l’intervento della Regione con un contributo di 500mila euro, ha permesso la realizzazione di un nuovo camminamento per rendere accessibili i luoghi del Santuario a persone con disabilità. Dell’opera in questi mesi hanno potuto già usufruire numerosi visitatori.