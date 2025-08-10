Anche la lunigianese Ludovica Pieraccioni alle semifinali nazionali di Miss Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLION FIORENTINO – È Ludovica Pieraccioni a indossare la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana al termine della serata di Castiglion Fiorentino. La ragazza lunigianese di Regnano in provincia di Massa Carrara festeggia la sicura qualificazione alle semifinali nazionali di Miss Italia in una serata calda e molto partecipata. Ludovica è alta 1,80 ed è del segno del Toro. A premiarla è stato il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli.

Al momento la squadra toscana alle pre finali di Miss Italia è composta da Chiara Festeggiante di Poggibonsi (Miss Framesi), Giulia Cavani di Siena (Miss Granducato), Chiara Sebastio di Barberino Tavarnelle (Miss Miluna) e Lucrezia Lunardi di Vinci (Miss Firenze).

Al secondo posto a Castiglion Fiorentino si è classificata Aurora Bacciarelli, la diciottenne di Ponsacco che sta collezionando un gran numero di piazzamenti. Terzo posto per Harissa Gabriella Favret, 17 anni di Montignoso che ha preceduto un’altra ragazza apuana, Francesca Todosìa, 18 anni di Carrara. Quinto posto per Diletta Tarquini, 19 anni di Montepulciano mentre il sesto posto finale è andato a Sara Covitto, 19 anni di Monte Argentario.

A fianco del presentatore Raffaello Zanieri è stata brava come co-conduttrice Cristina Cellai, la ragazza senese che nel 1998 arrivò seconda a Miss Italia.

Un grazie particolare dagli organizzatori della Syriostar all’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino e alla Banca Popolare di Cortona in qualità di main sponsor. La giuria che ha emesso i verdetti era presieduta da Massimo Menci. Martina Frappi ha svolto il ruolo di segretario. Componenti: Alice Capannini, Lucio Pantini, Nadia Buffetti, Remo Castellani, Stefania Roggi, Stella Frappi, Marcello Orlandesi.