Arezzo si prepara per il ritorno della storica Fiera del Mestolo

AREZZO – L’attesa cresce di giorno in giorno per l’edizione 2025 della storica Fiera del Mestolo, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del calendario cittadino. Mentre l’evento si avvicina, l’amministrazione comunale ha già diffuso le prime disposizioni operative, rivolte in particolare agli ambulanti e a chi vorrà partecipare alle cosiddette spunte, ovvero l’assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili.

Il cuore dell’iniziativa sarà, come sempre, il centro storico di Arezzo, che per l’occasione si trasformerà in un grande mercato all’aperto. L’area coinvolta include via Margaritone, via Guadagnoli, via N.Aretino, via Spinello e l’Arena Eden, raggiungibile da via Signorelli: un’estensione importante che, per qualche giorno, accoglierà centinaia di banchi e visitatori provenienti non solo dalla provincia ma da tutta la regione.

L’allestimento degli stand inizierà ufficialmente alle 23 dell’8 settembre, ma solo per i titolari di posteggi situati nella zona del parcheggio Eden. Nei tre giorni successivi – 9, 10 e 11 settembre – si svolgeranno le operazioni di spunta all’Informagiovani in Piazza Sant’Agostino, dove verranno assegnati i posteggi liberi. Il criterio adottato premierà la continuità di presenza alla fiera da parte degli operatori, valorizzando la loro partecipazione nel tempo.

Per agevolare le procedure, soprattutto per chi partecipa per la prima volta, l’amministrazione suggerisce di anticipare via email la documentazione necessaria – tra cui Scia, autorizzazione al commercio su area pubblica e visura camerale – all’indirizzo dedicato. Tuttavia, viene specificato che l’invio anticipato non dà diritto a preferenze nell’assegnazione: tutto si deciderà nei giorni della manifestazione, in base alla disponibilità reale dei posti e alla graduatoria delle presenze.

Durante i giorni della fiera, sarà obbligatorio presentarsi con tutta la documentazione in regola, inclusa la licenza da ambulante, la visura camerale e un documento d’identità valido. Chiunque si presenti sprovvisto di anche solo uno di questi documenti non potrà accedere alla procedura di spunta, rischiando così di perdere l’opportunità di partecipare.

Una particolare attenzione sarà riservata a chi è in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92 articolo 3, che garantisce diritto di precedenza nella scelta del posteggio tra quelli contrassegnati in pianta con la lettera “H”. In mancanza di interesse per quei posti riservati, anche per loro si applicherà il normale criterio della graduatoria.

L’Amministrazione ribadisce l’impegno a garantire trasparenza, ordine e correttezza durante tutte le fasi operative, nella convinzione che anche l’edizione 2025 della Fiera del Mestolo saprà confermarsi un’occasione irrinunciabile per il commercio locale e un momento di grande richiamo per il pubblico, in piena continuità con la tradizione.