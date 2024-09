Grande successo a Marciano della Chiana per il Tableau Vivant

Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANO DELLA CHIANA – Grande partecipazione per il Tableau Vivant che si è tenuto il 14 settembre a Marciano della Chiana.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Scannagallo e con il sostegno della Regione Toscana, ha trasformato Marciano della Chiana in un palcoscenico vivente per la storia, rappresentando un momento di grande partecipazione e coinvolgimento e mettendo in luce l’importanza storica della Battaglia di Marciano e il suo ruolo fondamentale nella storia della Toscana.

Il sindaco Maria De Palma ha espresso la sua soddisfazione per l’esito della manifestazione, ringraziando la Regione Toscana per il supporto ricevuto: “Siamo molto grati alla Regione Toscana per il suo contributo, che è stato determinante per la riuscita dell’evento. Questa iniziativa non solo ci ha permesso di rivivere e valorizzare un episodio cruciale della nostra storia, ma ha anche rafforzato il senso di appartenenza e identità della nostra comunità.”

L’evento ha visto un’ampia partecipazione, con un pubblico soprattutto giovane, affascinato dalla ricostruzione storica e dalla suggestiva atmosfera che si è creata lungo il percorso della passeggiata e durante la rappresentazione del quadro. L’assessore alla cultura, Gionata Salvietti, ha evidenziato l’importanza di queste iniziative per la promozione del territorio e il coinvolgimento della comunità: “Il Tableau Vivant è stato un evento straordinario, che ha saputo unire storia, arte e partecipazione. È fondamentale per noi utilizzare queste iniziative come veicolo di promozione culturale e turistica. Inoltre, ricordiamo a tutti gli appassionati che il contest di pittura legato all’evento è ancora aperto. Le opere potranno essere consegnate entro il 30 settembre 2024, con la premiazione prevista per il 19 ottobre 2024. È un’occasione unica per reinterpretare il celebre quadro di Vasari e per esprimere la propria creatività.”

Un sentito ringraziamento è andato anche all’associazione Scannagallo, che ha svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’evento. Alessio Bandini, responsabile eventi dell’associazione, ha dichiarato: “Per noi è stata una bellissima esperienza. L’associazione Scannagallo si impegna da anni nella valorizzazione della Battaglia di Marciano attraverso rievocazioni storiche, ma altrettanto importante è il lavoro di studio e approfondimento sulla storia del XVI secolo. Vedere l’entusiasmo dei partecipanti e il coinvolgimento della comunità è stato per noi motivo di grande soddisfazione.”

Il Tableau Vivant ha confermato ancora una volta come la storia e l’arte possano essere potenti strumenti di promozione culturale e turistica, in grado di unire la comunità e di attrarre visitatori interessati a scoprire il passato e le tradizioni di Marciano della Chiana.