LUCIGNANO – Maggiolata Lucignanese 2024: carri fioriti, sfilate, corteo storico

Maggiolata Lucignanese 2024 al via giovedì 16 maggio alle 21.30 a Lucignano, provincia di Arezzo, sindaca Roberta Casini, con la tradizionale sfilata lungo le vie di Lucignano del corteo storico, del gruppo folcloristico e della banda Rosini con esibizione finale in piazza delle Logge.

Con inaugurazione della mostra fotografica ’85 volte maggiolata’ al Teatro Rosini.

Edizione numero 85 della festa popolare che vede Lucignano vestita di fiori: strade, archi, balconi, vicoli tutti ricoperti con fiori,

Maggiolata di Lucignano dedicata al presidente recentemente scomparso Massimo Casini. Al rinnovamento del comitato organizzatore, presieduto da Guido Perugini, “fa da contraltare un programma che si ripropone in continuità con la tradizione di grande successo della manifestazione”.

La prima uscita è in programma domenica 19 maggio, con la partecipazione di gruppi storici e folcloristici provenienti da ogni parte d’Italia: il Corpo Bandistico Folk con majorettes di Quaderni di Villafranca (VR), la Banda folkloristica La Racchia di Vejano (VT), il Gruppo folk Ru Maccature di Carpinone (IS), il Gruppo folk Zig-Zaghini di San Giovanni in Galdo (CB), preceduti dal Gruppo e corteo storico di Lucignano e dal Gruppo folkloristico di Lucignano.

Alla prima uscita seguirà la notturna di martedì 21 maggio, con apertura del Gruppo e corteo storico di Lucignano, il Gruppo folkloristico di Lucignano, Banda G. Rosini di Lucignano con ASD Genesis majorette di Siena, poi la Banda musicale La Samba di Torrita di Siena (SI), il Gruppo folk Arcobaleno di Pergine Valdarno e il Gruppo storico e sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino.

Gran chiusura in programma domenica 26 maggio. Il Gruppo e corteo storico di Lucignano e il Gruppo folkloristico di Lucignano introdurranno le sfilate e le esibizioni del Complesso spettacolo folk La Montesina di Santa Maria a Monte (PI), La Folkloristica band di Bettolle (SI), il Gruppo folklorico Li Pistacoppi Città di Macerata (MC), il Gruppo folk Balcone delle Marche di Cingoli (MC) e il Gruppo Novus Amor di Siena. Alla tradizionale e suggestiva battaglia dei fiori, seguirà la proclamazione del carro vincitore dell’edizione 2024 e la consegna del Grifo d’Oro.