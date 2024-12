Omaggio a Erriquez della Bandabardò per il Capodanno in piazza ad Arezzo

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Un evento straordinario che unisce festa, cultura e solidarietà nel cuore della città. La Fondazione Arezzo Wave Italia, grazie al contributo del Comune di Arezzo di 50mila euro, ha organizzato il Capodanno 2025 – Toscana Wave.

Il Comune, sindaco Alessandro Ghinelli, firma l’ordinanza che vieta botti, fuochi d’artificio in tutta l’area del centro storico.

“Questa serata speciale – afferma l’assessore Federico Scapecchi – è possibile grazie al bando dell’assessorato allo sport e alle politiche giovanili, che anche per il 2024 ha messo a disposizione una bella somma per realizzare la festa e per brindare insieme, cittadini e turisti, all’arrivo del nuovo anno. Stiamo lavorando insieme alla Fondazione Arezzo Wave Italia per realizzare, come sempre, un divertimento per tutti all’insegna della sicurezza”. L’agenzia che la gestirà è Ombra Sicurezza.

“Questo Capodanno – aggiunge Mauro Valenti della Fondazione Arezzo Wave Italia – non è solo un evento ma un’opportunità per unire le persone, celebrare la cultura e fare del bene. Invitiamo tutti a partecipare, per essere parte di un’esperienza indimenticabile e contribuire a una causa importante”.

Firmata l’ordinanza che dispone nei giorni di martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025 il divieto di accendere fuochi d’artificio e altri artifici pirotecnici come petardi e mortaretti in tutta l’area del centro storico della città. Inoltre, dalle 12 di martedì alle 7 di mercoledì, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali, che siano in sede fissa, temporanei o in area pubblica, compresi i laboratori artigianali e distributori automatici di qualsiasi tipo i cui locali si trovano in piazza Sant’Agostino e nell’area di via Garibaldi compresa tra Corso Italia, via de’ Mannini e via della Minerva, nell’area di via Pietro Aretino, è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine. E’ inoltre vietato a chiunque, all’interno del perimetro delimitato dalle strade e piazze suddette, portare e usare contenitori dello stesso genere o oggetti funzionali a offendere. Le violazioni verranno punite con sanzioni fino a 200 euro.

Il pomeriggio del 31 dicembre si aprirà all’Informagiovani di piazza Sant’Agostino con un’asta benefica unica nel suo genere, dedicata a Diabolik, icona del fumetto italiano, ‘battuto’ per la prima volta ad Arezzo. L’iniziativa, realizzata per raccogliere fondi a favore del Calcit, vedrà protagonisti oggetti esclusivi e opere prestigiose, adatti sia ai piccoli collezionisti che agli appassionati più esigenti. Un premio speciale andrà al collezionista dell’eroe dei fumetti proveniente da più lontano.

L’asta sarà trasmessa in diretta televisiva e avrà una seconda edizione 2 settimane dopo, sempre in diretta, per ampliare ulteriormente la raccolta fondi e il coinvolgimento del pubblico. E a proposito di trasmissioni, durante la presentazione della serata Mauro Valenti ha mostrato un filmato con le parole di Mario Gomboli, storico soggettista ed editore di Diabolik che ha comunque messo in guardia sulle… reali intenzioni di Diabolik e della moglie Eva nel corso della loro nuova trasferta aretina.

Il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli afferma: “La nostra presenza va letta come un segno di unione della città. Nei momenti migliori troviamo la sintesi e superiamo ogni polemica”.

La serata

Dopo l’asta, l’attenzione si sposterà in piazza, dalle 21 del San Silvestro alle 2 del capodanno, e la festa sul palco, dal titolo Toscana Wave, sarà un omaggio a Erriquez, storico cantante della Bandabardò che è salita sul palco di Arezzo Wave ben 34 volte. La musica, presentata da Sara Nocciolini, sarà la protagonista con i migliori video di Arezzo Wave, The Ricover Band, storica formazione di Arezzo, Brunacci, Karma e Eny, giovani promesse della scena musicale aretina, Dj Disca, uno dei nomi più in voga in città, per chiudere la serata con ritmi travolgenti. Special guest: I Matti delle Giuncaie, direttamente da Grosseto, per portare energia e divertimento, tre membri della storica Bandabardò, Finaz, Don Bachi e Pacho, insieme a Peppe Voltarelli, che faranno ballare e festeggiare il pubblico di Arezzo con un tributo emozionante dedicato a Erriquez.

Brindisi e comunità sotto le stelle

Grazie alla partnership con Conad, verrà offerto al pubblico un brindisi gratuito con spumante e panettone in un suggestivo gazebo in piazza Sant’Agostino, per condividere un momento di festa e comunità. Durante la serata animazione, regali e sorprese per i più piccoli con gadget ‘diabolici’. Confcommercio mette in squadra, invece, i commercianti della piazza.

Un evento che guarda oltre Arezzo

Gli eventi di Capodanno ad Arezzo sono promossi attraverso una campagna di comunicazione a livello nazionale, con l’obiettivo di attrarre un pubblico da fuori regione, promuovere la città e creare un impatto economico positivo. Grazie agli investimenti della Fondazione Arezzo Wave Italia, sono stati realizzati spot su una delle più importanti radio lombarde e milanesi, Radio Popolare, ed è prevista una doppia diretta televisiva con le emittenti locali Arezzo Tv e Amaranto Channel, per coinvolgere anche il pubblico più distante.

Spente le luci, per chi dovrà tornare a casa alla guida, alcoltest gratuiti da parte degli operatori dell’Associazione Dog.