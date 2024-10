Torna a Castiglion Fibocchi la Festa della Madonna del Rosario

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLION FIBOCCHI – Un ritorno nella tradizione, nel segno della fede, in provincia di Arezzo.

La festa per la Madonna del Rosario di Castiglion Fibocchi è stata presentata a palazzo del Pegaso. Alla presentazione sono intervenuti Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale; Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi; Rachele Bruschi ed Edoardo Ferrini, rispettivamente vicesindaco ed assessore del Comune di Castiglion Fibocchi.

“Quello di Castiglion Fibocchi è un comune che si sta distinguendo per iniziative di grande rilievo come il Carnevale dei figli di Bocco e la festa della Madonna del Rosario – ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale – e questa festa si articolerà in tre giornate che si concluderanno lunedì 7 ottobre con gli splendidi fuochi di artificio. Ci sono molte iniziative di grande interesse dalla presentazione di un libro di immagini che ricostruisce la storia del paese alla fiera del bestiame che riporta l’attenzione su un settore strategico per la nostra regione.”

“La festa dalla Madonna del Rosario è la festa del nostro paese che volentieri presentiamo in consiglio regionale – ha detto il sindaco Marco Ermini – Le difficoltà sono tante per organizzare una manifestazione del genere in un piccolo borgo, quindi un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni e ai volontari coinvolti nell’iniziativa. Saranno tre giorni ricchi di eventi, si parte sabato 5 ottobre con la presentazione di un libro che ha avuto anche la presentazione del presidente Eugenio Giani, poi domenica la fiera con la rievocazione della fiera del bestiame e il lunedì si conclude con nel pomeriggio le corse ciclistiche e alla sera lo spettacolo pirotecnico.”

“Una festa importante e vorrei ricordare che siamo l’unico comune in provincia di Arezzo – ha detto la vicesindaca di Castiglion Fibocchi Rachele Bruschi – che ha avuto accesso ad un finanziamento del Ministero delle politiche familiari per un bando per le attività rivolte ai giovani preadolescenti. I giovani in estate sono stati in giro per i nostri boschi, hanno usato i social e hanno costruito, con operatori specializzati, un minifilm che verrà presentato durante la festa. Un fatto importante che ci ha permesso di intervenire su questa fascia critica di ragazzi che d’estate si annoiano e potrebbero prendere strade ben più pericolose.”

“Il libro che presentiamo ricostruisce a storia del paese dagli anni quaranta agli anni sessanta – ci ha detto l’assessore Edoardo Ferrini – con i protagonisti dell’epoca, le attività agricole, le strade, il carnevale di quelli anni. Poi vorrei segnalare la corsa ciclistica che parte da Rondine cittadella della pace per arriva a Castiglion Fibocchi, con la presenza di vecchie glorie del ciclismo nazionale”.