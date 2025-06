Calcio Storico Fiorentino, i Rossi si godono la terza vittoria di fila

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Non c’è stata storia nella finale del Calcio Storico Fiorentino, giocata ieri (24 giugno) come da tradizione nel giorno del patrono San Giovanni: i Rossi di Santa Maria Novella hanno dominato i Verdi di San Giovanni, imponendosi con un netto 18 cacce a 4, confermandosi campioni per il terzo anno consecutivo .

La partita è rimasta equilibrata solo nei primi dieci-quindici minuti, con il punteggio in perfetta parità (3–3); da lì in poi, l’esperienza, la fisicità e l’organizzazione dei Rossi hanno prevalso chiaramente.

Nonostante l’assenza di giocatori chiave come Lopez e D’Errico, la squadra ha gestito ogni fase con sicurezza, gonfiando il tabellone fino al trionfo anticipato di quattro minuti sul termine regolamentare.

Sul campo si sono distinti nomi come Ferrara, Renzoni, Baggiani e Daniel Lopez – autore di una doppietta – che hanno contribuito in modo determinante alla valanga di cacce dei Rossi. I Verdi hanno resistito con coraggio, ma la loro ultima segnatura è arrivata al 39° minuto, con un parziale già compromesso (4–15)

Al fischio finale, Piazza Santa Croce si è trasformata in un mare di bandiere rosse e cori festanti. La vittoria non solo suggella il dominio dei Rossi, ma segna l’inizio di un virtuoso tris d’oro, dopo i successi nel 2023 e 2024.

La serata fiorentina si è chiusa con i tradizionali “fochi” di San Giovanni: uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo sopra l’Arno e le rive afose della città, regalando ai fiorentini e ai visitatori un’atmosfera magica. I fuochi, scanditi dai colori rossi in onore dei vincitori e del patrono, hanno completato una giornata già di per sé memorabile.