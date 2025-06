Un ‘french kiss’ per l’edizione 2025 di Lucca Comics and Games: presentate le prime novità

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games rende omaggio alla Francia con il titolo French kiss, un bacio alla francese che promette contaminazioni artistiche, culturali e creative tra la tradizione europea e l’influenza del fumetto internazionale. L’annuncio è stato dato oggi a Firenze, anticipando un programma ricco e variegato che si svilupperà dal 29 ottobre al 2 novembre.

Il manifesto ufficiale è firmato dall’illustratrice francese Rebecca Dautremer, che ha immaginato sei personaggi – un lupo mannaro, un guerriero, una contessa vampira, un mostro, una strega e la creatura immaginaria Lukawa (nome che fonde Lucca con suggestioni orientali) – in cerca di un bacio. L’opera, intitolata Sei personaggi in cerca di un bacio” incarna perfettamente lo spirito dell’edizione. In totale i ‘french kiss’ saranno 15. A Dautremer sarà inoltre dedicata una mostra in anteprima mondiale con l’esposizione del graphic novel Ruby Rose.

Tra gli eventi più attesi, il ritorno di Netflix il 31 ottobre con un tributo speciale alla quinta e ultima stagione di Stranger Things, una delle serie cult degli ultimi anni. Per la prima volta parteciperà anche Tetsuo Hara, il celebre autore di Hokuto No Ken, presente dal 30 ottobre al 2 novembre con incontri, firmacopie e una grande mostra monografica allestita nella chiesa dei Servi, la prima al mondo a raccogliere oltre 100 opere originali del sensei.

Arriverà a Lucca anche Keiichirō Toyama, maestro dell’horror psicologico e autore del primo capitolo della celebre saga Silent Hill. La sua partecipazione è stata definita dagli organizzatori come un momento di “straordinaria rilevanza culturale”. Dall’ambiente musicale, anche Elio e le Storie Tese saranno protagonisti del festival il 29 e 30 ottobre per presentare Foto, l’unico libro fotografico autorizzato che racconta la loro storia per immagini, pubblicato da Rizzoli Lizard.

Non mancheranno rappresentanti di punta del manga contemporaneo come la mangaka Kei Urana e il graffiti artist e designer Hideyoshi Andou, autori del progetto Gachiakuta. Confermata inoltre la presenza di Rick Riordan, celebre creatore della saga Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, amatissima da giovani lettori di tutto il mondo.

L’omaggio alla Francia attraverserà tutto il festival. L’ambasciatore francese in Italia, Martin Briens, ha definito il tema di quest’anno un “bellissimo omaggio”, mentre Florence Alibert, direttrice dell’Institut Français Italia, ha sottolineato come “creatività, diversità e libertà” siano valori condivisi con Lucca Comics & Games, rafforzando così un ponte ideale tra la cultura francese e quella italiana all’insegna del fumetto, del gioco e dell’immaginazione.