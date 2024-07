Rischia di annegare nella piscina di un albergo: bimba di 2 anni d’urgenza al Meyer

Getting your Trinity Audio player ready...

BUCINE – Lotta fra la vita e la morte all’ospedale Meyer di Firenze una bambina di tre anni che è finita sott’acqua e ha rischiato di morire annegata in una piscina di una struttura ricettiva a Bucine, in provincia di Arezzo.

Le circostanze sono ancora poco chiare e sono al vaglio delle forze dell’ordine. L’episodio, che ha riguardato la figlia di una coppia di turisti in vacanza, è avvenuto nel pomeriggio di oggi (29 luglio) alle 15,45, quando è partita la chiamata alla centrale unica del 118 della Asl Toscana per un intervento per annegamento.

Un medico, che era sul posto, ha iniziato il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza, con infermiere a bordo, arrivata da Montalto. È stato poi allertato l’elisoccorso Pegaso 1 che ha caricato la minore per poi trasportarla al Meyer in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno.