Allerta rossa Toscana: a Empoli Orme strappa e allaga Ponzano. Gattile sott’acqua: micini salvati last minute

EMPOLI – Allerta rossa Toscana: a Empoli il torrente Orme strappa e allaga Ponzano. Gattile sott’acqua: micini salvati last minute E’ stata una notte molto difficile quella trascorsa a Empoli, alle prese col transito di piena dell’Arno. Il torrente Orme ha strappato allagando Ponzano per una falla aperta lungo l’argine. Empoli sabato 15 marzo mattina ha riaperto i ponti sull’Arno ad Avane, Marcignana e Sovigliana. Sindaco Alessio Mantellassi tutta la notte in prima linea, l’aggiornamento sabato 15 marzo mattina: “I ponti hanno riaperto alle 6 di stamani. Tutte le ordinanze sono confermate, eccetto quella sulle attività commerciali, che potranno riaprire dalle 12 di oggi stesso”. Empoli con una corsa contro il tempo per salvare i mici del gattile immerso nell’acqua, anche con appello delle volontarie dell’associazione Aristogatti per salvare e chiedere ospitalità per i mici, nel gattlle anche mici anziani e degenti. L’ultimo aggiornamento: “Abbiamo mandato a casa con le persone la maggior parte dei gatti, gli altri sono rimasti nascosti nei posti alti. Siete venuti in tantissimi e non sappiamo come ringraziarvi. Siamo a pezzi. Il gattile non esiste più. È stato completamente spazzato via”.

Dunque una notte di paura per Empoli, come ha aggiornato via via il sindaco Mantellassi, chiedendo alla popolazione di spostarsi ai piani alti e preparando alloggi di emergenza alla palestra Busoni. “L’Arno non cala, nemmeno l’Orme. Il reticolo minore e le fogne non scaricano perché l’Arno è pieno. In questo momento stiamo provando ad alleggerire il Rio Bonistallo per alleggerire Santa Maria e tutelare l’ospedale. L’Orme ha strappato a Pozzale e Ponzano è allagata in via di Ponzano e vie limitrofe. Abbiamo posto idrovore per provare ad alleggerirla, ma finché l’Arno non cala, non riusciamo a liberare le strade.Sono stato con i volontari e i cittadini per le vie di Ponzano, stiamo facendo il massimo. Ma deve calare la piena. Teniamo duro empolesi. Teniamo duro”.

Poi Mantellassi: La piena è in transito e Arno non sale più. Sta registrando un lieve calo. Ancora lieve. Abbiamo riparato lo strappo che l’Orme ha provocato all’argine grazie ad un lavoro del consorzio che va avanti dalla tarda mattinata. Alla Tinaia il Genio Civile può attivare l’insenatura sulla strada senza isolare il paese. È in corso un intervento di pompaggio del fosso di via Pian della Tinaia e abbiamo finito un intervento sull’incrocio con via Arnovecchio. Così quella via è usabile in sicurezza dai residenti di Tinaia. Adesso stiamo triplicando il pompaggio dal Rio di Bonistallo,con cateratta chiusa, direttamente in Arno. Questo serve a provare ad alleggerire Santa Maria e soprattutto proteggere l’Ospedale. Ho incontrato poco fa la direttrice Bellini e la coordinatrice infermieristica Meini per fare il punto, dopo aver sentito più volte la direttrice sanitaria Dei. Avane è libera quasi del tutto dagli allagamenti. L’allagamento sulla 429 vecchia a Sant’Andrea è risolto e il rio di Brusciana sta lievemente calando. La manovra sul centro storico sta reggendo e non ci sono allagamenti. Abbiamo ancora massicci allagamenti a Ponzano, a causa dello strappo del’Orme. I pompaggi continuano nella notte. Adesso serve che l’Arno cali e che l’orme non sia problemi”.