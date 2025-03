Dal campo di prigionia al Vajont: 101 anni per il vicebrigadiere Aldo Agostini

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Grande emozione per il compleanno del vicebrigadiere Aldo Agostini, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 101 anni.

Un difficile esordio di carriera per lui: terminato da pochi mesi il corso c arabinieri alla caserma Cernaia di Torino, è stato deportato e internato in un campo di prigionia nazista a Bielefeld, in Germania.

È riuscito tuttavia a trasformare la sua dolorosa esperienza in risorsa: durante la lunga prigionia ha imparato la lingua tedesca e ne ha fatto buon uso nell’incarico cui è destinato in Alto Adige, dopo il rientro in Italia. Si è distinto anche nel soccorso alle popolazioni colpite dalla frana nel Vajont, dando prova di vigoria ed efficienza.

Tramite il comandante provinciale, Agostini ha ricevuto nella sua abitazione di Empoli gli auguri di tutta l’istituzione.