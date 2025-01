Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Incendio in zona industriale a Empoli: fiamme alimentate da forte vento

Incendio in zona industriale a Empoli nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio. L’incendio si è sviluppato all’interno di una zona industriale, in via del Molin Nuovo, adibita al trattamento di carta compressa e cartone. Le fiamme sono alimentate dalla presenza del forte vento.

Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco comando di Firenze, distaccamenti di Empoli e di Castelfiorentino, con un’autobotte, un’autoscala giunta dalla sede di Firenze-Ovest, una kilolitrica (25.000 litri) ed altre risorse da altri comandi limitrofi. Sul posto è presente la polizia locale per garantire l’arrivo di altri automezzi.