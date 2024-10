Muore a 16 anni in sella alla sua moto da cross

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Muore a 16 anni in sella alla sua moto.

È finito nel dramma un incidente stradale a Empoli il 30 ottobre in una zona nelle vicinanze del polo scolastico di via Raffaello Sanzio.

Troppo gravi le ferite riportata in un incidente, che si è verificato intorno alle 12, fra la moto da cross del ragazzo e un’auto.

Per l’intervento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma non è stato necessario perché i sanitari, intervenuti sul posto, hanno deciso per un rapido trasporto all’ospedale di Empoli per cercare di salvare la vita al ragazzo. Ma le condizioni erano troppo gravi e il 16enne è morto nel trasporto.

Da chiarire la dinamica dell’incidente: i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.