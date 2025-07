Via Bolognese: dall’8 luglio nuove modifiche alla circolazione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Entrano nel vivo gli interventi su via Bolognese, dove i lavori promossi da Publiacqua, finanziati con risorse del Pnrr, si avvicinano alla fase conclusiva. A partire da martedì (8 luglio), il cantiere procederà con le ultime operazioni di sostituzione e rinnovo della rete idrica. Si tratta di un’opera strategica per ridurre le perdite. L’obiettivo è anche prevenire le rotture che, negli anni, hanno spesso causato disagi alla circolazione a causa di interventi d’urgenza. Il completamento dell’intervento è previsto entro il 10 settembre.

Tempi e modalità sono stati attentamente pianificati: grazie alla collaborazione tra Publiacqua Spa e il Comune di Firenze, si è scelto di concentrare i lavori nei mesi estivi, quando la chiusura delle scuole e il traffico più contenuto consentono una gestione più fluida dell’impatto sulla viabilità. Il cantiere sarà attivo anche nelle ore serali e notturne, con lavorazioni non invasive, per sfruttare ogni finestra utile e velocizzare i tempi.

Dalla mezzanotte dell’8 luglio, scatteranno importanti modifiche alla circolazione:

Sarà chiuso il tratto di via Bolognese compreso tra via Salviati e il civico 269/A, con deroga per i mezzi di emergenza e di Polizia.

Il segmento successivo della strada, fino al civico 168/F, sarà percorribile solo in direzione di via Bolognese Nuova, diventando quindi a senso unico.

All’incrocio tra via Bolognese e via Salviati sarà istituito un restringimento di carreggiata: chi arriva da via Salviati potrà solo svoltare a sinistra verso il centro, mentre chi proviene da via Bolognese sarà obbligato a imboccare via Salviati.

Con il procedere del cantiere, le modifiche alla viabilità si estenderanno progressivamente verso nord, mantenendo le stesse disposizioni.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a considerare percorsi alternativi, così da ridurre i disagi legati alla mobilità. Per seguire in tempo reale l’avanzamento dei lavori e ricevere eventuali aggiornamenti, si possono consultare i portali ufficiali di Publiacqua, della Città metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze.