Il maltempo si abbatte su Firenze: decine di interventi per alberi caduti e blackout

FIRENZE – Tanti gli effetti dell’atteso maltempo che ha interessato la città metropolitana di Firenze.

Alla sala operativa dei vigili del fuoco di Firenze sono arrivate numerose chiamate per alberi pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale e altri interventi per danni causati dal vento in particolare a Campo di Marte, Impruneta, sulla FiPiLi, a San Casciano in Val di Pesa e Campi Bisenzio.

I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di piazza Brunelleschi, via San Gallo, via Mazzini.

Con il passaggio della perturbazione, caratterizzata da pioggia e vento, numerosi sono stati gli interventi effettuati: to cinquanta sono le richieste da evadere per la caduta piante e la messa in sicurezza di rami e oggetti pericolanti sulle facciate e dai balconi per danni da vento. Ripercussioni alla viabilità per le strade interrotte.

All’interno di questa fase non sono mancati gli interventi di soccorso a persone in abitazione e alcuni incendi. Tra questi quello in un locale di un appartamento nel comune di Impruneta.

Il maltempo ha colpito anche in Valdera.

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute poco dopo le 17,30 in via Valdera Pontedera nel Comune di Ponsacco per un albero pericolante. Il personale ha riscontrato la caduta di una grossa pianta su un edificio commerciale.

La squadra, con l’ausilio dell’autogru ha proceduto alla messa in sicurezza dei luoghi dell’intervento. Presenti anche le forze dell’ordine.