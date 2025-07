Pisa, il nuovo volto del parco Cesare Balbo: un esempio concreto di collaborazione per la comunità

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il quartiere San Marco festeggia la rinascita del Parco Cesare Balbo, restituito ai cittadini in una veste completamente rinnovata grazie a un progetto di riqualificazione nato dalla collaborazione tra Comune di Pisa, Magistratura di San Marco e Toscana Aeroporti. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta mercoledì 2 giugno alla presenza di Filippo Bedini, Assessore alle Tradizioni Storiche, Federico Barraco di Toscana Aeroporti, e Massimo Cioli per la Magistratura San Marco.

‘Insieme si può’: più cura, più sicurezza, più inclusione

Il progetto, significativamente intitolato ‘Insieme si può’, nasce con l’obiettivo di restituire al quartiere un parco pubblico più curato, sicuro e accessibile a tutti, dai bambini agli anziani, con particolare attenzione all’inclusività. L’area, da tempo punto di riferimento per la socialità del rione, è stata valorizzata come luogo di incontro e gioco per le famiglie.

Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, il parco è stato completamente ripensato: nuovi giochi per bambini, gazebo ombreggianti, panchine, tavoli e strutture accessibili anche alle persone con disabilità. Un intervento che migliora la fruibilità dello spazio, rendendolo più accogliente e rispondente alle esigenze di tutta la cittadinanza.

Un boschetto che educa al rispetto per l’ambiente

Uno degli elementi più innovativi dell’intervento è rappresentato dalla valorizzazione del boschetto interno al parco, adottato da Legambiente Pisa. L’area è stata ripulita e trasformata in un percorso botanico educativo, arricchito da cartellini informativi sulle specie presenti. Questo spazio verde si propone ora come strumento didattico per le scuole dell’infanzia e primarie, promuovendo tra i più piccoli la conoscenza della biodiversità e una cultura di rispetto ambientale.

Un’iniziativa che non solo arricchisce il parco dal punto di vista ludico, ma ne rafforza la funzione educativa e sociale, offrendo un’esperienza immersiva nella natura in pieno contesto urbano.

Un modello di collaborazione per la città

L’Assessore Filippo Bedini ha elogiato l’iniziativa, sottolineando come l’intervento migliori un’area già molto frequentata, arricchendola con elementi pensati per tutte le fasce d’età e per persone con disabilità. Ha definito il progetto «un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese» che dimostra come il Gioco del Ponte possa contribuire concretamente al benessere della città anche al di fuori dell’evento storico.

Ha inoltre evidenziato l’importanza del ruolo educativo del parco, ringraziando Legambiente per il suo impegno e sottolineando il valore della partecipazione della Magistratura San Marco, testimone di un senso civico che si estende oltre la tradizione.

Il contributo del mondo imprenditoriale

Toscana Aeroporti ha ribadito la propria adesione al progetto nell’ambito del Pillar strategico ‘Community’, dedicato a interventi ambientali, sociali e infrastrutturali. L’azienda ha dichiarato: “Investire in questo progetto significa ridare valore al territorio e rafforzare la comunità. Il Parco Cesare Balbo è ora un punto di riferimento per San Marco, più fruibile, sicuro e inclusivo”.

La voce del territorio

Massimo Cioli, in rappresentanza della Magistratura San Marco, ha espresso orgoglio per un progetto nato dal basso, dalla volontà e dall’iniziativa degli abitanti. Ha sottolineato come la realizzazione sia stata possibile grazie alla continua interazione con il quartiere, al sostegno fondamentale di Toscana Aeroporti e alla collaborazione del Comune di Pisa nella fase finale. Le sue parole: “Auspichiamo che chiunque visiti il parco possa godere pienamente di ogni miglioria apportata attraverso i lavori di riqualificazione”.