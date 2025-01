Ruba un pc portatile da 1500 euro nel negozio: arrestato

EMPOLI – I carabinieri del radiomobile della compagnia di Empoli hanno arrestato un trentenne di nazionalità bulgara per il reato di furto aggravato.

I militari sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Raffaele Sanzio dove personale di vigilanza ha chiesto l’intervento notando i movimenti sospetti di un uomo nella zona in cui erano esposti vari apparati multimediali.

Quest’ultimo, superate le barriere antitaccheggio, è stato fermato e trovato in possesso di un pc portatile del valore di oltre 1500 euro. Quanto rinvenuto è stato immediatamente restituito al personale del negozio, mentre l’uomo, già gravato dal mese scorso dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli è stato arrestato.

Nell’udienza di convalida al tribunale di Firenze all’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza.