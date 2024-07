Tenta il furto al supermercato ma fra i clienti c’è una poliziotta: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Tenta il furto a un supermercato di Empoli, ma viene fermato da un’agente che si trovava casualmente nel punto vendita: scattano le manette.

È successo in via Salvagnoli e il protagonista della vicenda è un 37enne originario delle isole Mauritius, che ora dovrà rispondere di rapina in concorso con un complice al momento rimasto ignoto.

L’uomo ha cercato maldestramente di occultare diversi barattoli di cioccolata nello zaino ma è stato notato dalla guardia giurata del negozio che ha invitato il malintenzionato a riporre la merce al proprio posto. Ne è nato un parapiglia fra i due presunti ladri e il vigilante nel quale si è inserita una poliziotta del commissariato di Empoli che si trovava per caso nel supermercato che si è qualificata, seppure in borghese, e si è messa all’inseguimento dei fuggitivi che, a spintoni, si erano liberati della presa della guardia.

Uno dei due responsabili del furto si è dileguato, non così il 37enne, fermato poi dagli agenti delle volanti del commissariato di Empoli arrivati in soccorso della collega.

L’uomo di origine africana è risultato già noto alle forse dell’ordine ed è stato accompagnato dai poliziotti al carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.