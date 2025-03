Travolta da una frana mentre ritorna a casa: in ospedale una donna

Getting your Trinity Audio player ready...

VINCI – Nonostante le piogge contenute non sono mancati gli effetti per il maltempo della notte in provincia di Firenze.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 22.10 del 21 marzo nel comune di Vinci in via Pistoiese, per il soccorso ad una donna rimasta coinvolta in un movimento franoso.

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno verificato lo scenario e raggiunto la donna, che era rimasta bloccata a terra da 40 centrimetri di fango, che si è distaccato dalla collina soprastante.

La donna, in ipotermia, è stata posizionata sulla tavola spinale, allontanata dalla zona interessata dalla frana e consegnata al personale sanitario per il trasferimento al pronto soccorso.

La donna è rimasta coinvolta, mentre percorreva a piedi la strada sterrata per fare rientro alla propria abitazione, da una frana che le impediva di muoversi, bloccandole le gambe. È stata trasportata all’ospedale di Empoli, è in buone condizioni, anche se permarrà ancora per qualche ora in osservazione.

Al termine della valutazione è stata chiusa una strada secondaria che porta ad alcune abitazioni disabitate.