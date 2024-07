All’Oasi di Arnovecchio a Empoli i rapaci tornano in libertà grazie al centro di recupero

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Tornano le liberazioni di rapaci all’Oasi di Arnovecchio.

L’appuntamento è per il 2 agosto nell’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città dove spiccheranno il volo alcuni esemplari di bellissime civette per la seconda liberazione pubblica. Il rapace era un tempo perseguitato a causa di anacronistiche superstizioni, oggi se ne riconosce il ruolo insostituibile negli equilibri naturali.

Sono animali recuperati e curati dal Cetras – Centro toscano recupero avifauna selvatica – di Empoli. L’accesso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Inoltre, l’occasione dell’apertura serale dell’oasi consentirà di osservare gli uccelli del lago ma anche i piccoli mammiferi che escono allo scoperto dopo il tramonto.

Sarà possibile per coloro che vorranno farlo, lasciare un contributo libero al Cetras a sostegno di tutte le importanti attività delle volontarie e dei volontari del centro. Per chi può è consigliato raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi, essere muniti di binocolo e di un repellente per zanzare.

Il successivo evento all’Oasi sarà domenica 11 agosto alle 9 con una visita a tema su L’estate del Martino. Ingresso libero ma con prenotazione.

Per informazioni Legambiente Empolese-Valdelsa, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, oasidiarnovecchio@gmail.com, oppure www.naturaintoscana.it.