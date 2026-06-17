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A Empoli i lavori per gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana

Dopo la presentazione all’edizione 2026 dello Youtopic Fest di Rondine, prendono il via venerdì (19 giugno) alla Casa della Memoria

Politica
REDAZIONE
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A Empoli i lavori per gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana (foto Toscana Notizie)
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EMPOLI – Dopo la presentazione all’edizione 2026 dello Youtopic Fest di Rondine, prendono il via venerdì (19 giugno) da Empoli i lavori degli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana, il percorso promosso dalla Regione Toscana per valorizzare le esperienze presenti sul territorio, rafforzare le reti impegnate nella promozione della pace e raccogliere contributi utili alla definizione delle future politiche regionali.

L’incontro sarà ospitato alla Casa della Memoria di Empoli (via Livornese, 46) nell’ambito della Settimana del rifugiato 2026 e di Quando la Pace si fa sentire, festival diffuso tra cinema, mostre, incontri, musica e testimonianze dedicato ai temi della pace, dei diritti e dell’accoglienza. In programma dalle 18,15, l’appuntamento rappresenta la prima tappa di un cammino che all’insegna della partecipazione, dell’ascolto e del confronto, coinvolgerà nei prossimi mesi enti locali, scuole, università, associazioni, organizzazioni del terzo settore e cittadini in tutta la Toscana.

“In un tempo segnato da guerre e tensioni internazionali – afferma la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, che ha la delega per la cultura di pace – sentiamo il dovere di costruire occasioni concrete di confronto, partecipazione e impegno civile. In Toscana esiste un patrimonio straordinario di esperienze che lavorano ogni giorno per il dialogo, la solidarietà e la convivenza tra popoli. Gli Stati generali nascono per dare visibilità a queste realtà, metterle in rete e costruire insieme le politiche regionali dei prossimi anni”.

L’obiettivo degli Stati generali sulla cultura di Pace – organizzati in collaborazione con l’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo – è realizzare una mappatura delle iniziative e delle organizzazioni impegnate sui temi della pace, della cittadinanza globale e della nonviolenza, raccogliendo al tempo stesso proposte, bisogni e indicazioni provenienti dai territori.

© Riproduzione riservata

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