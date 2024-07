Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Mugnaini presidente Empolese Valdelsa: “Grazie per la fiducia” Il sindaco bis di Montespertoli Alessio Mugnaini presidente Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Mugnaini eletto all’unanimità nella seduta di giunta dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa nella sede di piazza della Vittoria a Empoli. Rimane in carica cinque anni, fino al 2029. Affidate le deleghe a sindache e sindaci. Alessio Mugnaini riceve il testimone da Alessio Falorni, sindaco uscente di Castelfiorentino. Alessio Mugnaini: “I miei colleghi e le mie colleghe mi hanno eletto come loro presidente e li ringrazio di cuore per la fiducia che hanno riposto in me.

Abbiamo davanti un lavoro duro e complesso come quello di far sentire parte della stessa storia comune cittadini che abitano in territori diversi e che si aspettano da noi un miglioramento continuo dei servizi di prossimità con i quali ogni giorno hanno a che fare.

Non c’è altra strada che lavorare insieme, collaborando lealmente e mettendosi ancora di più a servizio di tutti i nostri Comuni”.

Secondo l’articolo 13 dello statuto dell’ente il presidente dell’Unione dei Comuni “è eletto dalla giunta a rotazione tra i sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica per cinque anni”, escludendo ogni volta il Comune il cui sindaco abbia già ricoperto l’incarico per cinque anni, fino a completa rotazione. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Nella stessa giunta sono state distribuite ai sindaci le deleghe affidate per i prossimi cinque anni. Alessio Mugnaini (Montespertoli): presidenza, Bilancio, Trasporto Pubblico Locale, rapporti con il Consiglio, Comunicazione; Alessio Mantellassi (Empoli): Politiche del Personale, Coordinamento delle funzioni associate, Organizzazione Generale, Politiche della casa, Lavoro e sviluppo economico, formazione, Suap; Emma Donnini (Fucecchio): Scuola, Edilizia Scolastica, Organizzazione e gestione dei servizi scolastici, Università; Francesca Gianni (Castelfiorentino): Progettazione del Sistema dei servizi sociali, Sanità, Immigrazione e Pari Opportunità; Alessandro Giunti (Capraia e Limite): Gestione Servizi Pubblici Locali, Ambiente;

Simona Rossetti

(Cerreto Guidi): Pianificazione territoriale, Difesa del suolo, Infrastrutture, Protezione Civile;

Simone Londi (Montelupo Fiorentino): Polizia Municipale e sicurezza, Sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);

Daniele Vanni (Vinci): Cultura, Turismo;

Giovanni Campatelli (Certaldo): Agricoltura, Caccia e Pesca, Statistica;

Sergio Marzocchi (Gambassi Terme): Associazionismo, Pace, Valorizzazione memoria storica, Cooperazione internazionale;

Paolo Pomponi (Montaione): rappresentante della zona dell’Autorità idrica Toscana.