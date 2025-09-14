22.1 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Esposito illude lo Spezia, Popov risponde: pari al Castellani

Toscani in affanno dopo il vantaggio ospite, ma la gara si riapre nella ripresa. Occasioni da entrambe le parti, ma nessuna trova il colpo vincente

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Empoli Spezia
Foto di: IG / Empoli
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un punto a testa tra Empoli e Spezia, che chiudono sull’1-1 una sfida combattuta e ricca di episodi.

La partita si accende al 17’, quando il VAR richiama l’arbitro per una trattenuta in area di Yepes. Rigore confermato e trasformato da Esposito al 19’, freddo dal dischetto. Il vantaggio ospite scuote l’Empoli, che reagisce con Shpendi e Yepes, ma trova sempre un Mascardi attento.

Nella ripresa, l’inerzia cambia. Dopo pochi minuti arriva il pareggio: Popov firma l’1-1 al 50’ con un sinistro rapido dopo l’ottimo lavoro di Elia. Da lì in avanti i toscani spingono con insistenza, creando più di un’occasione, ma senza riuscire a ribaltare il risultato. Lo Spezia soffre, ma resiste.

Nel finale sale in cattedra ancora il portiere ospite, decisivo su Shpendi e Ilie. L’Empoli ci prova fino all’ultimo, ma la porta resta stregata. Dopo quattro minuti di recupero, al triplice fischio resta l’amaro in bocca ai padroni di casa, mentre lo Spezia porta via un punto prezioso.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1)

: Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Elia (72′ Moruzzi), Ignacchiti, Ghion (81′ Belardinelli), Yepes (46′ Ilie); Ceesay (84′ Ebuehi), Shpendi; Popov (72′ Konate). All. Pagliuca.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (60′ Zurkowski), Beruatto (84′ Cistana); Artistico (72′ Soleri), Vlahovic (60′ Di Serio). All. D’Angelo.

RETI: 18′ Esposito (S), 49′ Popov (E).

NOTE: Ammonizioni: Yepes (E), Pagliuca (E), Cassata (S), Elia (E), Ilie (E), Nagy (S).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
22.1 ° C
22.3 °
20.2 °
77 %
0.8kmh
98 %
Dom
22 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
29 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)vigili del fuoco (11)incendio (10)Serie C (10)Almanacco (10)Serie A (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati