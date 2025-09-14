Esposito illude lo Spezia, Popov risponde: pari al Castellani

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un punto a testa tra Empoli e Spezia, che chiudono sull’1-1 una sfida combattuta e ricca di episodi.

La partita si accende al 17’, quando il VAR richiama l’arbitro per una trattenuta in area di Yepes. Rigore confermato e trasformato da Esposito al 19’, freddo dal dischetto. Il vantaggio ospite scuote l’Empoli, che reagisce con Shpendi e Yepes, ma trova sempre un Mascardi attento.

Nella ripresa, l’inerzia cambia. Dopo pochi minuti arriva il pareggio: Popov firma l’1-1 al 50’ con un sinistro rapido dopo l’ottimo lavoro di Elia. Da lì in avanti i toscani spingono con insistenza, creando più di un’occasione, ma senza riuscire a ribaltare il risultato. Lo Spezia soffre, ma resiste.

Nel finale sale in cattedra ancora il portiere ospite, decisivo su Shpendi e Ilie. L’Empoli ci prova fino all’ultimo, ma la porta resta stregata. Dopo quattro minuti di recupero, al triplice fischio resta l’amaro in bocca ai padroni di casa, mentre lo Spezia porta via un punto prezioso.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1)

: Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Elia (72′ Moruzzi), Ignacchiti, Ghion (81′ Belardinelli), Yepes (46′ Ilie); Ceesay (84′ Ebuehi), Shpendi; Popov (72′ Konate). All. Pagliuca.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (60′ Zurkowski), Beruatto (84′ Cistana); Artistico (72′ Soleri), Vlahovic (60′ Di Serio). All. D’Angelo.

RETI: 18′ Esposito (S), 49′ Popov (E).

NOTE: Ammonizioni: Yepes (E), Pagliuca (E), Cassata (S), Elia (E), Ilie (E), Nagy (S).