Fazzini-Anjorin riportano i tre punti all’Empoli: battuto il Parma

Empoli – Parma 2-1EMPOLI

: Vasquez, Marianelli, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi (16’st Anjorin), Henderson (39’st Solbakken), Pezzella, Fazzini, Cacace (32’st Sambia), Esposito S. (39’st Konate). A disposizione: Brancolini, Seghetti, Silvestri, Campaniello, De Sciglio, Ebuehi, Gochlichidze, Kovalenko, Tosto. Allenatore: D’Aversa

PARMA: Suzuki, Del Prato, Leoni, Valenti, Hainauti, Sohm (21’st Hernani), Keita, Ondrejka (15’st Camara), Valeri, Pelllegrino (21’st Djuric), Bonny (32’st Balogh). A disposizione: Corvi, Marcone, Almqvist, Benedyczak, Circati, Haj, Lovik, Man, Plicco. All.: Chivu

ARBITRO: Fabbri di Ravenna (Carbone di Napoli e Rossi di Biella)

RETI: 11’pt Fazzini, 28’st Djuric, 41’st Anjorin

NOTE: Ammoniti Valenti, Cacace, Viti. Espulso Valenti al 31’pt

EMPOLI – L’Empoli regola 2-1 il Parma e rientra a pieno diritto nella lotta salvezza, dove torna ad essere invischiata anche la formazione ducale.

Prova tutta sostanza per l’undici di D’Aversa, che interrompe una striscia infinita senza successi proprio nel momento in cui serve di più. Il vantaggio porta la firma di Fazzini dopo poco più di 10 minuti, complice un assist di Henderson. La reazione del Parma si ferma (anche) sul rosso di Valeri, che in pochi minuti si fa ammonire due volte.

Nel secondo tempo la reazione del Parma non arriva e le possibilità di raddoppio locale sono sui piedi ancora di Fazzini e di Henderson. Con i nuovi innesti, però, il Parma pareggia: punizione di Hernani spizzata da Djuric quel tanto che basta per beffare Vasquez.

Il rischio è l’ennesimo pareggio di stagione ma a 4′ dalla fine dei tempi regolamentari Anjorin indovina l’angolo giusto e fa 2-1. Ora la pressione è tutta su Lecce e Venezia.