EMPOLI – Italia-Francia U21 a Empoli, Nunziata: “Out Baldanzi e Zanotti”

Italia-Francia U21 a Empoli venerdì 15 novembre alle ore 16.15. Diretta Rai Sport

Amichevole al Castellani per gli azzurrini di Carmine Nunziata in preparazione agli Europei 2025 a cui l’Italia Under 21 è già qualificata con il pareggio 1-1 con l’Irlanda il 15 ottobre scorso.

Prima amichevole quella dell’Italia U21 a Empoli. Poi a La Spezia con l’Ucraina martedì 19 novembre alle ore 18.15.

Azzurrini in raduno a Tirrenia. Edoardo Bove, alle prese con un problema fisico, ha lasciato il ritiro, mentre Luca Koleosho svolgerà degli accertamenti a seguito dei quali si capirà la sua disponibilità per le due partite. E’ arrivato Simone Pafundi (Losanna), inizialmente convocato con la Nazionale Under 20.

Non gioca Tommaso Baldanzi, il giocatore toscano cresciuto all’Empoli e ora in forze alla Roma.

Baldanzi vicecampione del mondo Under 20 un anno fa. Non gioca anche Mattia Zanotti, Lugano.

Tra i convocati ci sono Gabriele Guarino, Carrarese, e Michael Olabode Kayode, Fiorentina

Carmine Nunziata: “In questi tre giorni abbiamo lavorato bene. Per quello che riguarda gli avversari, troviamo una squadra forte, una delle migliori d’Europa. La Francia ha tanto talento e una rosa ampia, ma non provo invidia: penso di avere anche io una squadra forte, che ha dei valori morali importanti. Preferisco i miei, a cui chiedo continuità nel cammino per arrivare all’Europeo in una forma ottimale per disputare un grande torneo. La nostra filosofia resta quella: pressione alta, costruzione. E quella filosofia vogliamo confermarla. Ogni partita, poi, ha una storia a sé: ci sono momenti in cui si riesce a dominare il gioco, ma ci saranno anche momenti in cui servirà difendere. Al di là del rimanere alti o bassi, bisognerà restare compatti e avere intensità”.

Non saranno dunque della partita al Castellani Zanotti e Baldanzi, con Nunziata che ha anticipato come “in queste due partite vedremo prima una formazione e poi un’altra”. Si giocherà nello stadio di un club che di giovani se ne intende: “L’Empoli lavora benissimo, tanto che numerosi giocatori escono proprio dal loro settore giovanile”.

Poi: “Con Spalletti c’è un continuo scambio di idee e grande sintonia, per cercare di valutare bene i ragazzi. Molti di questi Spalletti li ha chiamati, ma questo è alla base: siamo tutti parte di una stessa famiglia, lavoriamo tutti per il bene del Club Italia”. L’ultimo, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo: “Sta facendo prestazioni importanti e noi a queste cose siamo attenti. Si è meritato la chiamata”.

I convocati di Nunziata

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Simone Pafundi (Losanna), Cristian Volpato (Sassuolo)