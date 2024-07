A Lastra a Signa d’estate la polizia municipale fa il servizio notturno

Getting your Trinity Audio player ready...

Lastra a Signa, scattano i servizi notturni della polizia municipale.

Fino a settembre una pattuglia controllerà il territorio nelle ore serali, fino alle 24, in particolare le zone più sensibili e oggetto di segnalazione da parte dei cittadini: il centro storico, la Ztl e gli spazi di aggregazione, i giardini pubblici e le zone collinari.

Inoltre, come già successo negli ultimi anni, nel centro storico sarà attiva la Ztl fino alle 24. L’orario della zona a traffico limitato della porta telematica per l’accesso in via Dante Alighieri dall’1 giugno al 15 settembre per i giorni feriali è dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 24, per i giorni festivi dalle 7,30 alle 11 e dalle 13 alle 24.

“L’iniziativa – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – vuole rispondere anche alle richieste dei cittadini di un maggior presidio del territorio in alcune ore della giornata e soprattutto dare seguito alle segnalazioni di alcuni residenti sia del centro storico che delle frazioni su comportamenti poco consoni in termini di orari e luoghi registrati sul territorio“.