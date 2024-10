Accusano un cuoco di molestie sul luogo di lavoro e chiedono 20mila euro al titolare del ristorante

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO TAVARNELLE – Entrano nel ristorante e minacciano il cuoco, reo di avance troppo spinte nei confronti della cameriera, e il titolare: ora dovranno rispondere di tentata estorsione.

I carabinieri della Compagnia di Scandicci assieme a quelli della Compagnia di Poggibonsi, hanno proceduto all’arresto di due cittadini di nazionalità cinese, di 37 e 46 anni, ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione nei confronti di un loro connazionale.

I due uomini, secono quanto ricostruito dai carabinieri, sono entrati all’interno di un ristorante del posto e con una scusa hanno avvicinato il cuoco del locale, anche lui di nazionalità cinese, minacciandolo ed aggredendolo. A questo punto, si sono rivolti al titolare del ristorante, intimandogli di consegnare loro 20mila euro in contanti, come risarcimento per un tentativo di approccio del cuoco nei confronti di altra dipendente, una cameriera; quest’ultima infastidita dalle avances, lo aveva riferito ai propri familiari i quali hanno quindi deciso di farsi giustizia da soli.

Al termine delle attività i due uomini, sono stati condotti al carcere di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida i duesono stati posti in libertà con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.