Addio Simone Nozzoli: giornalismo toscano in lutto

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il mondo del giornalismo piange Simone Nozzoli, 61 anni, firma storica e colonna de ‘La Nazione’ sia in cronaca, sia in sport. Simone Nozzoli aveva lavorato per molti anni nella redazione di Prato, poi a Firenze. Appassionato di sport e della Fiorentina, Nozzoli aveva abbracciato il golf fondando il sito ‘Toscana golf’. Simone Nozzoli, professionista garbato e sempre sorridente, si è è spento circondato dall’amore dei suoi cari.

Simone sarà oggi mercoledì 16 aprile alla Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana 26. L’ultimo saluto con la funzione funebre giovedì 17 aprile alle ore 10 nella chiesa di Santo Stefano a Paterno, in via di Terzano a Bagno a Ripoli, provincia di Firenze.

E’ un’ondata di affetto di messaggi quella che si sta riversando sui social per ricordare Simone.

I presidenti Carlo Bartoli (Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti), Giampaolo Marchini (Ordine dei Giornalisti Toscana), Sandro Bennucci (Associazione Stampa Toscana), Franco Morabito (Ussi-Toscana), insieme ai rispettivi organismi dirigenti, “partecipano, addolorati, al lutto della famiglia per la prematura scomparsa, a poco più di 61 anni, di Simone Nozzoli.

Giornalista e persona sensibile, Simone aveva lavorato per molti anni nella redazione de ‘La Nazione’ a Prato, in cronaca di Firenze e allo sport. Per il calcio, oltre agli articoli sulla Fiorentina, scriveva una sua rubrica sugli arbitri ma si era specializzato anche in altre discipline, distinguendosi come giornalista completo nel settore.

Simone si era impegnato anche per i colleghi negli organi di categoria, fino a diventare, per un quadriennio, vicepresidente nazionale dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva.

Restano indimenticabili il suo sorriso e la sua disponibilità, sul lavoro e fuori. Alla moglie Tiziana e al figlio Andrea, in questo momento di grande dolore, giungano l’affetto e la vicinanza di tutti coloro che l’hanno conosciuto, apprezzato, stimato”.