Aggredisce i carabinieri che lo fermano dopo la spaccata: in manette a Firenze

FIRENZE – Stava tentando la spaccata ad un negozio con un tombino ma è stato notato da un cittadino, che ha subito chiamato i carabinieri fornendo una descrizione dell’uomo.

I carabinieri della stazione di Firenze Legnaia hanno arrestato un uomo di origine marocchina in flagranza del reato di furto aggravato. I militari, che erano impegnati in servizio di pattuglia notturna nel territorio dell’Oltrarno, hanno risposto alla chiamata e si sono diretti nella zona nella quale si sarebbe allontanato dopo aver sottratto diversi beni dall’esercizio commerciale appena danneggiato.

I carabinieri sono arrivati in via de’Vanni, dove hanno notato in effetti un uomo, nei pressi di un negozio la cui vetrina era stata distrutta con un tombino, corrispondente alla descrizione fornita, allontanarsi verso il Parco delle Cascine. Alla vista dei militari ha gettato la refurtiva ed ha iniziato a correre, cercando di darsi alla fuga, inseguito a stretto giro dai carabinieri che lo hanno raggiungo dopo circa 600 metri.

Bloccato, l’uomo ha continuato cercare di colpire gli operanti con calci e morsi, insultandoli e urlando. La refurtiva è stata dunque recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e condotto a Sollicciano, come disposto dall’autorità giudiziaria.