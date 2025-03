Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aggredisce la madre per ottenere denaro, arriva la polizia e lo arresta.

Le volanti della Polizia di Firenze sono intervenute in via di Rocca Tedalda traendo in arresto un 19enne italiano.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, l’uomo avrebbe strattonato violentemente a terra la madre dopo il suo rifiuto di prestargli del denaro. La donna, scappata in camera da letto, ha allertato il 112 e, sporta dalla finestra, ha atteso l’intervento dei poliziotti attirando con dei gesti la loro attenzione una volta arrivati sul posto. Gli agenti, raggiunta tempestivamente l’abitazione, hanno sorpreso l’uomo con in mano un coltello.

Il ragazzo, alla vista degli operatori, ha tentato invano di sfuggire al controllo, barricandosi in casa, ma gli operatori lo hanno immediatamente bloccato e disarmato. Questo non sarebbe il primo episodio di violenza subito dalla donna per mano del figlio; le minacce e aggressioni fisiche e psicologiche perdurerebbero da anni, come riferito dalla donna in sede di denuncia.

Il 19enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e condotto a Sollicciano in attesa di convalida della misura precautelare.