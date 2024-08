Aggressioni a medici e personale sanitario, tavolo tecnico in Prefettura

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aggressioni a medici e personale sanitario, l’Ordine di Firenze e Assomed avanzano le loro richieste. L’occasione è stata l’incontro tenutosi il 23 agosto in Prefettura: sul tavolo, maggiore tutela del personale sanitario, aumentando la presenza di forze di polizia all’interno degli ospedali e la realizzazione di protocolli d’intesa tra Asl e forze dell’ordine.

Al tavolo tecnico hanno partecipato il presidente dell’Ordine, dottor Pietro Dattolo, il segretario regionale Assomed, dottor Gerardo Anastasio ed il Consigliere regionale Assomed, dottor Massimo Martelloni e il vice capo di Gabinetto della Prefettura, Eugenio Di Agosta.

“Ringraziamo la prefettura e in particolare il vice capo di gabinetto per l’attenzione che ci hanno riservato – dice Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze – a fine luglio avevamo chiesto di costituire un tavolo tecnico per dare risposte concrete alla nostra categoria e oggi abbiamo illustrato la situazione e fatto alcune richieste al prefetto”.

“Visto l’elevato numero di aggressioni, la nostra categoria necessita di maggiore tutela e supporto da parte delle istituzioni – dice Dattolo – Medici e personale sanitario devono poter svolgere il proprio lavoro in serenità, per questo chiediamo più forze dell’ordine all’interno degli ospedali, più sicurezza e la realizzazione di protocolli d’intesa tra Asl e forze di polizia”.

“Durante l’incontro – spiegano dalla Prefettura – è stata fornita assicurazione circa il costante monitoraggio del fenomeno, già oggetto di precedenti riunioni di coordinamento delle forze di polizia. Nel ribadire l’impegno volto ad assicurare il sereno svolgimento della preziosa attività dei lavoratori della sanità, è stata confermata l’intenzione di convocare a breve una specifica seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica estesa, per l’occasione, agli attori istituzionali interessati dalla vicenda”.

“Tale momento – concludono dalla Prefettura – costituirà un ulteriore tassello nella strategia di sicurezza partecipata che vede gli ospedali al centro di rinnovate politiche di sicurezza quali spazi urbani essenziali per la collettività”.