Albero di alto fusto cade su uno scuolabus: tragedia sfiorata a Rignano

Getting your Trinity Audio player ready...

RIGNANO SULL’ARNO – Tragedia sfiorata a Rignano sull’Arno dove un albero di alto fusto abbattuto dal forte vento ha colpito, poco dopo le 8 del 13 gennaio, uno scuolabus di passaggio.

L’incidente si è verificato in via di Salceto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, con due squadre, un polisoccorso e una autogru.

Otto bambini trasportati in ospedale, rendono noto i vigili del fuoco. Sei all’ospedale di Ponte a Niccheri. Due al Meyer. In ospedale anche il conducente dello scuolabus e l’accompagnatore

Tutte le persone, all’arrivo delle squadre, erano già state soccorse dal personale sanitario ma non si segnalano situazioni di criticità per gli occupanti. I vigili del fuoco sono poi rimasti sul posto per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del mezzo.

In Toscana, intanto, è stata prorogata dalla protezione civile l’allerta gialla per vento forte.