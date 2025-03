Alluvione e frane, bilancio ancora pesante: frazioni isolate in Mugello e Valdisieve

FIRENZE – Ultimo aggiornamento dalla prefettura di Firenze sui danni da maltempo e sulle situazioni ancora aperte in Provincia.

Sono tanti i comuni in cui permangono criticità per la popolazione.

A Borgo San Lorenzo permangono 12 persone evacuate e alloggiate in albergo, a cui si aggiungono 12 persone la cui evacuazione in località Striano è stata completata questo pomeriggio; permane la chiusura della linea ferroviaria.

A Barberino del Mugello risultano 30 persone isolate, di cui 3 al Monastero del silenzio e 27 a Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità.

A Campi Bisenzio i livelli dell’acqua del Fosso Macinante si sono abbassati, la situazione non presenta più pericolo; è stato svolto un sopralluogo dai tecnici del Consorzio di Bonifica e del Comune: nonostante il miglioramento della situazione, il consorzio ha attivato interventi di messa in sicurezza in somma urgenza. Permangono criticità nell’area di Sant’Angelo a Lecore nel deflusso dell’acqua; il Consorzio di bonifica ha aperto le portelle sui corsi d’acqua Ombrone e Bisenzio con miglioramento della situazione nelle prossime ore.

A Empoli a causa dell’allagamento di alcune parti degli istituti scolastici Pontormo e Ferraris Brunelleschi, domani le lezioni saranno sospese nelle relative sedi di via Sanzio.

Dal Coc, Centro Operativo Comunale, attivato con l’allerta arancione prevista per venerdì scorso, la macchina dei soccorsi si è attivata con grande competenza. I numeri per Empoli mai visti in tempi recenti: interventi stimati per 2000 abitazioni, altrettante famiglie, con una media di 4000 persone soccorse.

All’attivazione della Colonna Mobile Regionale e Nazionale, sono 104 i volontari da fuori Toscana (queste le sigle: Fircb, Anai, Cri, Anpas, Vigili del fuoco volontari, Misericordie, Ana, Modavi) e 80 volontari dalla Toscana fuori dall’Empolese Valdelsa (Prociv, Vab, Cri, Anpas, Misericordie, Sics).

Dall’Empolese Valdelsa sono stati attivati 170 volontari (Anpas, Misericordie, Cri, Prociv Arci, Scs, Vab, Ari) con 141 mezzi (pompe, auto, torri faro, gruppi elettrogeni e molto altro).

Sono state registrate 15 persone evacuate o allontanatesi da casa perché non sicure nelle loro abitazioni. Nello specifico 12 evacuazioni sanitarie, con accoglienza in ospedali e Rsa dei comuni limitrofi, e 3 persone accolte per scelta di non rimanere a casa. Su Empoli non si registrano evacuazioni obbligate. La Protezione Civile aveva allestito un’area di accoglienza popolazione alla palestra delle scuole Busoni di via Sanzio.

A seguito delle poche richieste interne di accoglienza residenti e dopo l’arrivo delle squadre dalla Toscana e dal resto d’Italia all’interno della colonna mobile regionale e nazionale, l’area è stata trasformata in area ammassamento soccorritori. I volontari sono stati ospitati, sono stati offerti loro pranzi e cene, letti, acqua calda e riscaldamento. Per dare un’idea dell’impegno, nella giornata di sabato 15 sono stati prodotti 300 pasti caldi per il pranzo per i volontari impegnati. Uno sforzo mai prodotto finora per Empoli.

Sono state 270 richieste dei cittadini giunte al CeSi evase da venerdì a oggi. Il Coc prosegue fino a fine emergenza.

Infine sono sette le somme urgenze, che hanno riguardato edifici pubblici, scuole, chiusura strade.

A Firenzuola risultano otto persone isolate per le quali non sono presenti criticità in località Pianaccio e Tarabba, a causa della frana sulla provinciale 32.