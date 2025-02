Anziana cade in Arno, salvata dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTASSIEVE – Cade in Arno, salvata dai vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve sono intervenuti in via Aretina, alle Sieci, nel comune di Pontassieve, in provincia di Firenze sull’argine del fiume in corrispondenza del parcheggio di un centro commerciale, per il soccorso ad una anziana finita in acqua, probabilmente per una caduta accidentale.

La persona caduta è stata raggiunta e recuperata dalla squadra di terra e affidata al personale sanitario per la verifica delle condizioni di salute. Inviati sul posto il nucleo sommozzatori e il gommone ed è stato anche allertato Drago, l’elicottero del reparto volo di Arezzo, fatti entrambi rientrare perche non vi era necessità di utilizzo.

La donna di 85 anni dopo il controllo sanitario è stata accompagnata a casa da un persona di fiducia.