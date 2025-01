FIRENZE – Arrestato con la cocaina nell’auto allo svincolo autostradale.

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza, in collaborazione con il personale della polizia stradale del capoluogo toscano, nell’ambito di un’attività congiunta che viene svolta periodicamente nei pressi degli svincoli autostradali della provincia di Firenze e finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nei giorni scorsi, un corriere della droga che stava trasportando 3,5 chili di cocaina.

Il soggetto, un uomo di origine marocchina già conosciuto per reati legati agli stupefacenti, è stato individuato tra le centinaia di persone che quotidianamente transitano in uscita al casello autostradale di Calenzano. All’atto del controllo, l’uomo ha cercato di mantenere la calma; tuttavia alla vista dell’unità cinofila della Guardia di Finanza iniziava a mostrare evidenti segni di nervosismo che hanno insospettito gli operanti, i quali decidevano di approfondire il controllo. Grazie al fiuto di Geremy (questo è il nome del cane antidroga), il quale aveva segnalato la presenza di droga all’interno del veicolo, veniva individuato, durante le operazioni di perquisizione, un doppiofondo appositamente ricavato nell’autovettura e attivato mediante un comando elettromagnetico al cui interno vi erano occultati tre panetti di cocaina di oltre un chilogrammo cadauno. Poliziotti e finanzieri procedevano, quindi, a sottoporre a sequestro il mezzo e lo stupefacente nonché a trarre in arresto l’uomo risultato, altresì, essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

Al termine delle operazioni, il soggetto è stato associato al carcere di Prato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese.

L’attività di servizio svolta, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine, testimonia la costante ed efficace azione di prevenzione e repressione dei traffici illeciti che costituiscono un concreto pericolo per la salute e la sicurezza della collettività.